كربلاء تلتحق بالمحافظات المعطلة ليوم غد

2022/07/17 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء المقدسة

أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة يوم غد الاثنين.

وذكر بيان للمحافظة تلقته (بغداد اليوم) أنها "قررت تعطيل الدوام يوم غدالإثنين بمناسبة عيد الغدير واستثناء الدوائر الامنية والخدمية والصحة ودوائر المهندس المقيم".

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