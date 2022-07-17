حزب الدعوة يعلق على كتابة عبارة ’مغلق باسم الحشد’ في جدار مكتبه بالزعفرانية

2022/07/17 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر حزب الدعوة / تنظيم العراق، الاحد، بيانا صحفيا بشان تعرض احدى مكاتبه الفرعية في بغداد الزعفرانية لاعتداء صباح اليوم.

وذكر الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قامت مجموعة مجهولة الهوية بالكتابة على جدار احد مكاتبنا في مدينة بغداد / الزعفرانية عبارة (مغلق باسم الحشد ) في اشارة خبيثة لخلق فتنة وصدام بين ابناء الخط الجهادي الواحد ومحاولة لخلط الاوراق وتشتيت الراي العام عن القضايا الاساسية ذات المساس بحياة المواطن والقضايا السياسية العامة".

وتابع، أنه "وبعد اتصال بجهات الحشد المسؤولة تم تكذيب هذه الادعاءات واستنكار هذه التصرفات وقد بادرو فورا للتحقيق وارسال دوريات من امن الحشد والامن الوطني والقوى الماسكة في المنطقة وتم اجراء تحقيق بالحادث وننتظر نتائج ذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين".

ونوه الحزب الى ان "مكاتبنا مفتوحة في عموم العراق لاستقبال المراجعين وقضاء حوائج الناس وترحب بجميع زوارها".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت عدد من مقاطع الفيديو وصورا قيل إنها تعود لإغلاق احد مقار حزب الدعوة في الزعفرانية ببغداد من قبل انصار الحشد الشعبي ردا على التسجيل المسرب المنسوب لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي وردت فيه اساءة لعناصر الحشد الشعبي.

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