محافظ البصرة يوجه بتشكيل لجنة تدقيقية بأوليات المشمولين بالقرار 315

2022/07/17 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة

اصدر محافظ البصرة أسعد العيداني، أمراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة تدقيقية بأوليات المشمولين القرار 315.

وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن المحافظ، انه "تشكل لجنة تدقيقية تتولى إعادة تدقيق الأوامر الإدارية الخاصة بالعاملين ضمن القرار 315 لسنة 2019.

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