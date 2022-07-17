2022/07/17 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) -يوم السبت- أن اقتصاد الهند ما زال مرنا في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة، ومن المتوقع أن يظل في طريقه ليصبح الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، بعد تراجع التضخم عن الذروة التي وصل إليها في الآونة الأخيرة.

وقال البنك في نشرة له إن هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من جديد، ونمو الزراعة، رفع التوقعات بأن الطلب في الريف سوف يلحق قريبا بالإنفاق في المدن ويعزز الانتعاش.

وأضاف إذا استمرّ اعتدال أسعار السلع الأساسية الذي شهدته الأسواق في الأسابيع الأخيرة جنبا إلى جنب مع تخفيف ضغوط سلسلة التوريد، فإن الفترة الأسوأ في الارتفاع الأخير في التضخم سوف تنتهي.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الهند ظل فوق 7%، متجاوزا نطاق سماح البنك المركزي للشهر السادس على التوالي.

وقال البنك “هناك بعض الأدلة الآن على أن ضغوط سلسلة التوريد بلغت ذروتها على الصعيد العالمي، وفي الهند، وبالتالي فإن المصدر الرئيسي لضغوط التضخم التصاعدية ربما ينحسر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي الهندي : اقتصاد البلاد في طريقه لأن يصبح الأسرع نموا في العالم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي الهندي : اقتصاد البلاد في طريقه لأن يصبح الأسرع نموا في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).