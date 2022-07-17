ليبيا ترفع إجراء “القوة القاهرة” عن حقولها النفطية

2022/07/17 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكّد الرئيس الجديد للمؤسّسة الوطنيّة للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، رفع إجراء “القوّة القاهرة” عن كلّ حقول النفط وموانئ التصدير في البلاد، بعد إعلان جماعات إنهاء حصار كانت تفرضه على هذه المنشآت.

وقال بن قدارة في مدينة بنغازي بشرق البلاد: “تُعلن المؤسّسة الوطنيّة للنفط انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطيّة، ورفع حالة القوّة القاهرة عنها اعتبارًا من 15 يوليو(تمّوز)”.

وكتب رئيس حكومة الوحدة الليبيّة عبد الحميد الدبيبة، على تويتر “نرحّب بإعلان مجلس الإدارة الجديد لمؤسّسة النفط رفع القوّة القاهرة عن الحقول والمنشآت النفطيّة”، مضيفاً “من المهمّ أن ينعكس ذلك في تحسين وضع شبكة الكهرباء وتعزيز إمدادات الوقود”.

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