مصر.. شركة كبرى ترفض استحواذا إماراتيا وتعلن السبب

2022/07/17 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، الحكومية، رفضها للعرض المقدم من شركة الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، المالكة للحصة الحاكمة في شركة سوديك، مشددة على أن القيمة المعروضة لا تتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة وأصولها، بحسب ما أفادت صحف محلية.

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