2022/07/17 | 15:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اصدر حزب الدعوة/ تنظيم العراق (دعاة الاسلام)، بيانا صحفيا بشان تعرض احدى مكاتبه الفرعية...

ظهرت المقالة الدعوة الاسلامية: جهات تحاول اشعال فتنة والحشد يتبرأ من مروجيها أولاً على المسلة.

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