2022/07/17 | 15:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من حزب الدعوة بشأن كتابة "مغلق باسم الحشد" على أحد فروعه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/17 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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