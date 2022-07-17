2022/07/17 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، دعمه لقائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، وقال إن “التواصل بين أطراف المعارضة بدأ للتفاهم على موقف من استحقاق الرئاسة”.

وأوضح جعجع بحسب تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” اللبنانية أن دعمه لقائد الجيش يعود إلى أنه “أدار جيداً مؤسسة الجيش، وتصرف كرجل دولة فعلي على رأسها، ولم يقبل، رغم الضغوط التي تعرض لها من أرفع المسؤولين، أن يحيد الجيش عن مهامه، أي الحفاظ على الحدود الخارجية، وأيضاً على الأمن الداخلي الذي هو اليوم في وضع مقبول جداً”.

وأوضح سمير جعجع قائلاً “لا أعرف ما هي حظوظ العماد جوزيف عون في الوصول إلى قصر الرئاسة، وأتمنى أن تكون جيدة.



وإذا تبين أن حظوظه متقدمة فإننا طبعاً سندعمه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جعحع يعلن دعم جوزيف عون لمنصب رئيس لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جعحع يعلن دعم جوزيف عون لمنصب رئيس لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).