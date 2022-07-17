مصير بوتين ومن ينتصر.. ماذا يقول

2022/07/17 | 15:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تندلع حرب نووية؟ من سينتصر في الحرب؟ هل قتل ابني في المعارك؟ أسئلة يحملها العديد من الروس والأوكرانيين إلى المنجّمين سعيا لأجوبة شافية حول مصير النزاع في أوكرانيا.

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