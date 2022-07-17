2022/07/17 | 16:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الإيرانية توقف محتجين على انحسار مياه بحيرة شمال غربي البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/17 | 16:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الإيرانية توقف محتجين على انحسار مياه بحيرة شمال غربي البلاد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الإيرانية توقف محتجين على انحسار مياه بحيرة شمال غربي البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).