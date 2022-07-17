2022/07/17 | 16:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهمية ترسيخ ثقافة تقبل الآخرين على اختلافهم من أجل بناء مجتمع أفضل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: khj6Pn89DIo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهمية ترسيخ ثقافة تقبل الآخرين على اختلافهم من أجل بناء مجتمع أفضل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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