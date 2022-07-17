العراق يعيد العمل بالروزنامة الزراعية

2022/07/17 | 16:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن اعادة العمل بالروزنامة الزراعية.

وذكر الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، أنه "بناء على ما عرضه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي على مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والعشرين والمنعقدة في 2 /7 /2022 ومن اجل حماية المنتج المحلي تمت اعادة العمل بالروزنامة الزراعية من خلال تخويل وزير الزراعة في عملية فتح ومنع الاستيراد استناداً الى وفرة وشحة المنتج المحلي استثناء من قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة".

وأضاف أن "هذا القرار هو لاجل حماية المنتج الزراعي المحلي بشقيه النباتي والحيواني"، الى ان "الوزارة هدفها حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر".

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