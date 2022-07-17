2022/07/17 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن إصابة منتسب في الموارد المائية بطلق ناري أثناء رفع التجاوزات في محافظة واسط.وقالت الوزارة في بيان ورد لـ /المركز الخبري الوطني/، انه “ضمن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة منتسب حكومي بطلق ناري أثناء رفع التجاوزات المائية في واسط المركز الخبري الوطني.

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