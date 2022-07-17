قائد الجيش البريطاني ينفي التكهنات بشأن تدهور صحة بوتين ويؤكد: إمكانية اغتياله أمنيات

2022/07/17 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني نفى قائد الجيش البريطاني الأدميرال توني رادكين التكهنات بشأن “تدهور” صحة الرئيس الروسي فلادمير بوتين أو إمكانية اغتياله، ووصفها بأنها “أمنيات”.وسألت صوفيا راورث، مقدمة برنامج ” صنداي مورنيج شو” على شبكة […]

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