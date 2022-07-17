بورصات الخليج تعوض جزءاً من خسائرها وتتلون بالأخضر.. فما السبب؟

2022/07/17 | 16:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: عادت معظم بورصات الخليج إلى الصعود في ختام تعاملات الأحد معوضةً جزءاً من خسائرها التي منيت بها الأسبوع الماضي تزامناً مع مواصلة المتعاملين تنفيذ عمليات شراء انتقائي للأسهم الكبرى التي من المتوقع أن تعلن عن نتائج أعمال ربعية …

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