2022/07/17 | 16:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، الاحد 07/17/2022 بأن مزاعم الرئيس الأمريكي...

ظهرت المقالة الخارجية الايرانية: مزاعم بايدن في قمة جدة مرفوضة ولا أساس لها أولاً على المسلة.

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