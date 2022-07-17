2022/07/17 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاحد، معالجة مخلفات حربية في صلاح الدين.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، ان “خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين عالجوا مخلفات حربية متنوعة عدد (12) من مخلفات المجاميع الأرهابية في منطقة القادسية / تكريت، وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية”.

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