2022/07/17 | 16:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الاحد 17 تموز 2022 الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 3 جناة بقتل ضابط...

ظهرت المقالة أخبار تموز..



الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 3 جناة بقتل ضابط جنوب شرق بغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخبار تموز.. الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 3 جناة بقتل ضابط جنوب شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخبار تموز.. الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 3 جناة بقتل ضابط جنوب شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).