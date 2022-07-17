استشراف في شخصية أمير المؤمنين السامية / 2

2022/07/17 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم عبود مزهر الكرخي

ولنكمل عظمة لقب أمير المؤمنين الذي

توسم به الأمام علي(عليه السلام) حيث "

ورد في الحديث الذي ذكره الكليني في

(الكافي) عن الفضيل بن يسار عن

الباقر(عليه السلام): (يا فضيل لم يتسم

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