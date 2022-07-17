2022/07/17 | 16:23 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم عبود مزهر الكرخي
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ولنكمل عظمة لقب أمير المؤمنين الذي
توسم به الأمام علي(عليه السلام) حيث "
ورد في الحديث الذي ذكره الكليني في
(الكافي) عن الفضيل بن يسار عن
الباقر(عليه السلام): (يا فضيل لم يتسم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشراف في شخصية أمير المؤمنين السامية / 2) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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