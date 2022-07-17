هذه أفضل وأسوأ دول العالم لإقامة الأجانب في 2022

2022/07/17 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت منظمة “إنتر نايشنز” قائمة بأفضل

وأسوأ دول العالم لإقامة الأجانب

والمهاجرين في 2022، بناء على استبيان شمل

أكثر من 10 آلاف مهاجرا من 177 جنسية.

وتدور أسئلة الاستبيان حول عدّة محاور

على غرار جودة ا

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