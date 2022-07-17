وزير الكهرباء العراقى: مفاوضات الربط الكهربائى مع السعودية استمرت عامين

2022/07/17 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الكهرباء العراقي المهندس

عادل كريم أن مفاوضات الربط الكهربائي

مع السعودية استمرت على مدار عامين.





وقال المهندس عادل كريم - في تصريح خاص

لقناة (العراقية) الإخبارية - إن استمرار

الدعم الحكومي

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