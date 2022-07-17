"أنا الكابتن ولازم أرحب به".. حازم إمام يكشف موقف صلاح بعد التعاقد مع روي فيتوريا

2022/07/17 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن موقف محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

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