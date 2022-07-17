ارتفاع انبعاثات العراق في 2021 بنحو 9% مقارنة بـ2020.. ارتفاع طبيعي مع تزايد الانتاج بنحو 18%

2022/07/17 | 16:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بالرغم من محاولات السيطرة على التلوث وتقليل الاحترار العالمي، سجل العراق مرتبة متقدمة بقائمة اكبر الدول العربية المصدرة للانبعاثات الضارة من قطاع الطاقة، حيث نمت بنحو 9%.

وحسب الإحصائية لشركة النفط البريطانية بي بي ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لقطاع الطاقة العراقي خلال العام الماضي 2021 إلى 141 مليون طن، مقابل 130 مليون طن خلال 2020.

ومع احتلال العراق المركز الرابع بين الدول العربية المُصدرة للانبعاثات الضارة، ارتفعت انبعاثات العراق من الحرق خلال العام الماضي 2021 إلى 35.8 مليون طن، مقابل 34.7 مليون طن خلال 2020.

ووفقا للإحصائية؛ فإن السعودية تصدرت قائمة أكبر الدول العربية المُصدرة للانبعاثات الضارة، من قطاع الطاقة خلال 2021، إذ نما إجمالي انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.4%.

حيث ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لقطاع الطاقة السعودي إلى 575.3 مليون طن خلال 2021، مقابل 569.2 مليون طن خلال 2020.

وحلت دول الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بقائمة أكثر الدول العربية المُصدرة للانبعاثات الضارة من قطاع الطاقة خلال 2021، مع وتيرة نمو سنوية 5.4%.

وجاءت مصر في المركز الثالث بقائمة أكبر الدول العربية المُصدرة للانبعاثات الضارة بقطاع الطاقة خلال العام الماضي 2021، بعد تسجيلها نسبة نمو سنوية بلغت 8.4%.

وحلت الجزائر في المركز الخامس بقائمة أكثر الدول العربية المُصدرة للانبعاثات الضارة من قطاع الطاقة خلال العام الماضي 2021، بوتيرة نمو سنوية 5.1%.

وارتفعت انبعاثات قطر خلال العام الماضي 2021 لتأتي في المركز السادس بقائمة أكثر الدول العربية المُصدرة للانبعاثات الضارة من قطاع الطاقة، مسجلة نسبة نمو سنوية 7.4%.

وجاءت الكويت في المركز السابع بقائمة أكثر الدول العربية المُصدرة للانبعاثات الضارة من قطاع الطاقة خلال العام الماضي 2021، ومسجلة نسبة سنوية وصلت لـ7.9%.

وبينما ارتفعت انبعاثات العراق من الكاربون بنحو 9% في 2021 مقارنة بـ2020، فأن هذا الارتفاع يعد طبيعيًا، بفعل ارتفاع انتاج النفط في 2021 وفق اتفاق اوبك، فبينما كان الانتاج في 2020 قرابة 3.3 مليون برميل يوميًا، ارتفع في 2021 الى مايقارب الـ4 ملايين برميل يوميًا، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 18%.

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