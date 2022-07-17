الصحة تعلن موقف كورونا في العراق

2022/07/17 | 16:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في عموم العراق.وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت 2875 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 3606 حالات للشفاء، و3 وفيات بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 5047 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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