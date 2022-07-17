انفوغراف: نسبة الاصابة بكورونا في العراق مستقرة عند 34%

2022/07/17 | 16:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استقرت نسبة الاصابة بفيروس كورونا في العراق، عند 34%، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في اشارة الى استقرار معدل العدوى وامكانية البدء بالتناقص وانتهاء الموجة الخامسة تدريجيًا.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 2875 اصابة باجراء 8425 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 34%.

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