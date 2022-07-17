بفضل بعوضة.. سلطات الصين تلقي القبض على لص ارتكب عدة سرقات

2022/07/17 | 17:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ساعدت بعوضتان الشرطة في الصين في القبض على لص بعد أن عضتهما وشربتا دمه...

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سلطات الصين تلقي القبض على لص ارتكب عدة سرقات أولاً على المسلة.

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