تحديثات جديدة في غوغل تُساعد على خفض استهلاك الوقود

2022/07/17 | 17:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: طرحت غوغل تحديثاً جديداً لخدمة الخرائط التابعة لها والذي يحمل الإصدار رقم 11.39، مع خيارات...

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