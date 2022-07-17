الطرق والجسور تعد دراسة لحل مشكلة الاختناقات المرورية.. ثلاثة حلول ماهي؟

2022/07/17 | 17:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

إقترحت دائرة الطرق والجسورالتابعة لوزارة الإعمار، اليوم الأحد، ثلاثة حلول لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وقال مدير عام الطرق والجسور عدنان أحمد مظلوم، خلال ندوة عقدت بنادي الصيد في بغداد، حضرتها وكالة خبر برس (واخ)، إنه “تم إعداد دراسة لحل مشكلة الاكتظاظ المروري في بغداد، اعتماداً على كونها مدينة مدورة منذ تأسيسها”، واضاف أن “المدن المدورة لا تنفع معها عملياً إلا الشوارع الحلقية”.

وأكد مظلوم، “بدأنا التفكير بفك الاختناقات المرورية منذ عام 2001 عندما كانت بغداد فيها خمسمائة ألف سيارة فقط، وهي الآن تكتظ بملايين العجلات التي لا يمكن إحصاؤها برقم معين على وجه الدقة”.

لافتاً الى أن “لجنة مطلقة الصلاحيات تشكلت من شخصيات متخصصة وضعت ثلاث خطط تحل مشكلة الزحامات نهائياً”، مشيرا الى أن “الخطط ما زالت بين يدي الجهات المعنية حالياً”، ملخصاً الحلول بـ (3) نقاط تتمثل بانشاء 4 شوارع حلقية حول بغداد، وتفاوت الدوام بين دوائر الدولة، ونقل المناطق الصناعية والتجارية والكراجات الى محيط العاصمة”.

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