2022/07/17 | 17:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكدت سفارة المملكة المتحدة، ضرورة التعاون الوثيق مع العراق على جميع المستويات لمواجهة التغيرات المناخية وإدارة الموارد المائية بشكل أمثل.

وقال السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، في تصريح لوكالة خبر برس (واخ)، أن “العراق بحاجة الى التعاون والتنسيق المشترك على مستوى العالم والمنطقة وكذلك جميع الاطراف داخل العراق، لمواجهة أزمة التصحّر وتأثيرات التغيرات المناخية”.



لافتاً الى أن “هذه ليست مشكلة تتبناها الحكومة وحدها وتعمل على حلها”.

وأضاف ، أن “الحكومة العراقية تقوم بدور مهم ولديهـا جهود واضحة في مواجهة الأزمة البيئية، لكن جميـع الأطراف معنية بالعمل المشترك للوصول الى حلول حقيقية تكفل معالجة هذه المشكلة، من شرائح المجتمع الأخرى سواء منظمات المجتمع المدني وفئتي الطلبة والشباب والقطاع الخاص في العراق، وكذلك الشركاء الدوليين في العالم”.

مؤكداً أن “المجتمع الدولي يوفر المساعدة والدعم المالي لجهود الحكومة العراقية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على مستوى المنطقة والحد من آثار الجفاف، وأوضح “وكيف يمكن للحكومة المضي قدما في تحسين حياة الفرد العراقي وتحسين ارادة المرأة في العراق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير البريطاني يؤكد التعاون الوثيق مع العراق لمواجهة التغيّرات المناخية وإدارة موارده المائية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير البريطاني يؤكد التعاون الوثيق مع العراق لمواجهة التغيّرات المناخية وإدارة موارده المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).