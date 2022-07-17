2022/07/17 | 17:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أصدرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأحد، التقرير الخاص بأرتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد أعتباراً من يوم غد الإثنين.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “قسم التنبؤ الجوي في الهيئة، وبمتابعة مديرها العام علي محسن هاشم، وبأشراف مدير قسم التنبؤ حيدر حبيب، أصدر تقريره الخاص بارتفاع درجات الحرارة التي سوف يشهدها البلاد اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين”.

وأضافت الهيئة ان “البلاد سوف تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، نتيجة تعمق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي، والذي يسبب ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة في عموم البلاد تستمر ليومين بدءاً من يوم غدٍ وتنخفض بعدها انخفاضاً قليلاً لتعود الى معدلاتها العامة”.

ودعت الهيئة “تجنباً لحالات الاعياء والأضرار الصحية المواطنين الذين يتأثرون بالارتفاع العالي لدرجات الحرارة إلى عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة في مثل هكذا ارتفاع”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تصدر تقريراً بارتفاع درجات الحرارة بدءاً من يوم غدٍ) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تصدر تقريراً بارتفاع درجات الحرارة بدءاً من يوم غدٍ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).