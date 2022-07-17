2022/07/17 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: بدء الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط اعتباراً من اليوم ولمدة 15 يوماً

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