الكشف عن المنجزات الدبلوماسية بعد مشاركة العراق بمؤتمر جدة

2022/07/17 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في الشأن السياسي احسان الشمري، اليوم الاحد، عن فوائد من مشاركة العراق في قمة جدة، بمشاركة عدد من زعماء المنطقة والعالم في المملكة العربية السعودية.

وقال الشمري، لـ(بغداد اليوم)، إن "مشاركة العراق في قمة جدة، نقلته من مبدأ التوازن الضامن الى مبدأ دبلوماسية العلاقات الضامنة وهذا مهم لأنه بحاجة لعلاقات مع دول تضمن مصالحه وسيادته".

وأكد أن "القمة اشادت بموقف العراق بالوساطة مع السعودية وايران ودول اخرى اضافة للعلاقات الايجابية والاتفاقيات الموقعة".

وبين أن "مشاركة العراق في قمة جدة، بينت نوعية العلاقات العراق الخارجية، وان بغداد ستكون في القريب العاجل لاعبا أساسيا في المنطقة والعالم، خصوصاً بعد تحول العراق الى مبدا دبلوماسية العلاقات الضامنة".

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