انخفاض في سجل إصابات الجائحة اليومي

2022/07/17 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 2875 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3606 من الأشخاص للشفاء".

وأضافت انه "تم تسجيل 3 حالات وفاة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 5047"

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