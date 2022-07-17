إيران.. مظاهرات عقب انخفاض منسوب بحيرة أرومية

2022/07/17 | 17:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الشرطة عددا من المخلّين "بالأمن" خلال تجمع احتجاجي على خلفية انحسار منسوب بحيرة في شمال غرب إيران كانت تعد الأكبر في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

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