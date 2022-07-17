تقرير شهر تموز.. الصحة تسجل 2875 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/07/17 | 17:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاحد 17 تموز 2022 الصحة تسجل 2875 إصابة جديدة بفيروس كورونا ا15لشرطة الاتحادية تلقي...

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الصحة تسجل 2875 إصابة جديدة بفيروس كورونا أولاً على المسلة.

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