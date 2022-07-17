قتلى بقصف مسير في نينوى

2022/07/17 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل 3 أشخاص بقصف جوي، في محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، قتلوا نتيجة استهداف طيران مجهول لعجلة مدنية ضمن حي التنك في نينوى".ورجح المصدر، ان يكون الاستهداف "بطائرة تركية مسيرة".

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