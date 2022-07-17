تستمر لـ 15 يوما.. بدء الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط

2022/07/17 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، بدء الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط، فيما حددت مدة استمرار فترة تقديم الاعتراضات.وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن “اليوم، بدأ تقديم الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط”.

وأشارت إلى ان “فترة تقديم الاعتراضات ستبقى مفتوحة لمدة 15 يوماً”.

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