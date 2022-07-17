2022/07/17 | 17:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت تسريبات أن شركة أبل تخطط لزيادة أسعار طرازات آيفون 14 برو الجديدة، كما...

ظهرت المقالة تسريبات تشير إلى قفزة كبيرة في أسعار آيفون 14 أولاً على المسلة.

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