العراق.. تسجيل منسوب للمالكي يتعهد فيه بإسقاط مشروع الصدر والبارزاني والحلبوسي

2022/07/17 | 17:29 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوالى في العراق التسريبات المنسوبة إلى رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي والتي أثارت تفاعلا وردود فعل داخلية، وفي التسريب الرابع يحذر المالكي من أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة قتال في العراق.

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