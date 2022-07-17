2022/07/17 | 17:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد تقرير لموقع ذي ناشنال بأن مشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر قمة...

ظهرت المقالة ذي ناشنال: العراق ظهر لاعباً رئيسياً بالشرق الأوسط في قمة جدة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي ناشنال: العراق ظهر لاعباً رئيسياً بالشرق الأوسط في قمة جدة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي ناشنال: العراق ظهر لاعباً رئيسياً بالشرق الأوسط في قمة جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).