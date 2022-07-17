المغرب يعلن احتواء 50% من حرائق الغابات

2022/07/17 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الخامس على التوالي، لا تزال مختلف فرق التدخل في المغرب، تكافح النيران وسوء الأحوال الجوية لاحتواء حرائق الغابات بالشمال التي اندلعت في أقاليم العرائش ووزان وتطوان وشفشاون، بحسب قناة M24 التابعة للوكالة الرسمية.

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