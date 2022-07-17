نائب يكشف تفاصيل القصف التركي على الموصل

2022/07/17 | 17:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحادث أسفر عن مقتل وإصابة 7 أشخاص بينهم نساء وأطفال.

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