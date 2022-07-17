التربية تعلن بدء الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط لمدة 15 يوماً

2022/07/17 | 17:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، موعد بدء تقديم الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط في عموم المحافظات. وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تقديم الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط سيكون ابتداءً من اليوم ولمدة 15 يوماً".

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