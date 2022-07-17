بدء الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط لمدة 15 يوماً

2022/07/17 | 17:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقديم الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط سيكون ابتداءً من اليوم .

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