2022/07/17 | 18:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسم جديد رئاسة الجمهورية تقترب من البارتي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: V7BgYxQnwec
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسم جديد رئاسة الجمهورية تقترب من البارتي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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