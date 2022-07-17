2022/07/17 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت مكافحة ارهاب اقليم كردستان اليوم الاحد توضيحا بخصوص القصف التركي في محافظة نينوى.وذكر بيان للمكافحة تلقته ايرث نيوز ان “طائرات الجيش التركي استهدفت مسلحي حزب العمال الكردستاني وقتلت خمسة جنود من حزب العمال الكردستاني.واضافت انه “حسب معلومات مكافحة الإرهاب كردستان، فلن الطائرات استهدفت قرب بوابة الشام غرب الموصل جنود PKK […]

ظهرت المقالة مكافحة ارهاب كردستان توضح بشان القصف التركي لنينوى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة ارهاب كردستان توضح بشان القصف التركي لنينوى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة ارهاب كردستان توضح بشان القصف التركي لنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).