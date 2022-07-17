شاهد.. انهيارات أرضية ودمار منازل جراء فيضانات مفاجئة في ولاية أمريكية

2022/07/17 | 18:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّد المسؤولون في مقاطعة بوكانان بولاية فيرجينيا الأمريكية مكان جميع الأشخاص المفقودين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات جرفت المنازل بعيدًا عن الأساسات، وأدت الانهيارات الأرضية إلى طمس معالم الطرق وانجراف بعضها الآخر.تم تحديد مصير جميع السكان بعد الإبلاغ عن أكثر من 40 شخصًا في البداية في عداد المفقودين.شاركت 6 فرق في عملية البحث الضخمة التي غطت مساحة 30 ميلاً وأكثر من 400 مبنى.نتجت الأضرار بعد تساقط ما يصل إلى 6 بوصات من الأمطار في غضون ساعات قليلة.

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