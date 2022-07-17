2022/07/17 | 18:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى، الاحد 07/17/2022 أن بلاده تملك القدرات الفنية لصناعة قنبلة...

ظهرت المقالة مسؤول إيراني: لا قرار بتصنيع قنبلة نووية رغم وجود القدرات الفنية المناسبة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني: لا قرار بتصنيع قنبلة نووية رغم وجود القدرات الفنية المناسبة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني: لا قرار بتصنيع قنبلة نووية رغم وجود القدرات الفنية المناسبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).