شاهد.. عراقي يكتب بكلتا يديه في آن واحد

2022/07/17 | 18:28 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالف الكاتب والخطاط العراقي مصطفى سعيد المألوف بموهبة تعدّ نادرة وغريبة إلى حدٍ ما، بامتلاكه البراعة في الكتابة باستخدام اليدين اليُمنى واليسرى في نفس الوقت.

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